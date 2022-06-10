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В селе в Дагестане появится новая школа на 300 мест

Пресс-служба правительства Дагестана: в селе Сулейбакент к 2023 году будет построена школа

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что в селе Сулейбакент Левашинского района республики появится новая школа. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы правительства Дагестана, учебное учреждение будет рассчитано на 300 мест. Проект планируется реализовать до конца 2023 года. Отмечается, что на возведение образовательной организации направлено 267,2 миллиона рублей из госбюджета.

Ранее сообщалось, что дом Расула Гамзатова в Махачкале к 2023 году планируется сделать музеем. Для этого власти республики хотят выкупить частный дом, где проживал поэт с 1984 года. В экспозиции будут представлены личная библиотека Гамзатова и его мемориальные вещи.

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Валентина Процкова
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