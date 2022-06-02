Дом Расула Гамзатова в Дагестане планируют сделать музеем
Власти Дагестана захотели сделать дом Расула Гамзатова музеем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова дочери поэта Салихат Гамзатовой.
Для этого правительство республики планирует выкупить частный дом в Махачкале, где поэт и прозаик жил с 1984 года. Отмечается, что открытие музей запланировано на 2023 год — к столетию Гамзатова.
«Сам Расул Гамзатов писал, у него было такое завещание, (...) он хотел, чтобы этот дом выкупило государство, если сочтут нужным, чтобы там был его музей, — рассказала собеседница агентства. — Там большая работа, оставляем папину бибилиотеку, его мемориальные вещи. Эта работа ведется».
Ранее сообщалось, что «Почта России» совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом выпустила лимитированную серию открыток с изображением знаковых мест Дагестана. Так, в серию вошли наиболее популярные достопримечательности республики — виды аула Гамсутль, Сулакского каньона, башенного комплекса села Гоор, Гуниба и Казбековского района.