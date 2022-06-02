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Дом Расула Гамзатова в Дагестане планируют сделать музеем

В доме Расула Гамзатова в Махачкале сделают музей к 2023 году

Фото: Расулов Сергей / ТАСС

Власти Дагестана захотели сделать дом Расула Гамзатова музеем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова дочери поэта Салихат Гамзатовой.

Для этого правительство республики планирует выкупить частный дом в Махачкале, где поэт и прозаик жил с 1984 года. Отмечается, что открытие музей запланировано на 2023 год — к столетию Гамзатова.

«Сам Расул Гамзатов писал, у него было такое завещание, (...) он хотел, чтобы этот дом выкупило государство, если сочтут нужным, чтобы там был его музей, — рассказала собеседница агентства. — Там большая работа, оставляем папину бибилиотеку, его мемориальные вещи. Эта работа ведется».

Ранее сообщалось, что «Почта России» совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом выпустила лимитированную серию открыток с изображением знаковых мест Дагестана. Так, в серию вошли наиболее популярные достопримечательности республики — виды аула Гамсутль, Сулакского каньона, башенного комплекса села Гоор, Гуниба и Казбековского района.

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Валентина Процкова
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