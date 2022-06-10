Российские военные уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме Днепр

Минобороны сообщило об уничтожении ракетами украинской авиатехники на аэродроме Днепр

Российские военные нанесли ракетный удар по аэродрому Днепр, в результате чего была уничтожена авиационная техника Воздушных сил Украины. Об этом в пятницу, 10 июня, журналистам сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что высокоточными ракетами воздушного базирования также были уничтожены производственные мощности завода под Харьковом, который занимался ремонтом военной техники Вооруженных сил Украины.

Кроме того, российские войска поразили ракетами пять позиций украинской артиллерии, в том числе батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО), пять складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, а также 27 районов с живой силой и военной техникой.