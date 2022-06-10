Япония запретила экспорт в Россию еще одной категории товаров

Минторг Японии с 17 июня запрещает экспорт в РФ грузовиков, самосвалов и бульдозеров

Токио в рамках нового пакета санкций с 17 июня вводит запрет на экспорт в Россию грузовиков, бульдозеров, самосвалов и другой техники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуду.

«В связи с решением кабинета министров от 7 июня о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, с 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники», — сообщил он на пресс-конференции в японской столице.

7 июня Япония ввела новые санкции в отношении России. Сообщалось, что Япония расширит запрет на экспорт товаров в Россию из-за ситуации вокруг Украины, «способствующих укреплению промышленной инфраструктуры».

Ранее Япония запретила с 20 мая экспорт в Россию 14 категорий высокотехнологичных товаров. В перечень попали в том числе вантовые компьютеры, 3D-принтеры, электронные микроскопы.

К ввозу на территорию России также запрещается оборудование для нефтепереработки, производства водородного топлива, органических полевых транзисторов, органических солнечных батарей и возобновляемых видов энергии.