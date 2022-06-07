Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Япония ввела новые санкции против России

МИД Японии: Токио вводит санкции против Россельхозбанка и Московского кредитного банка

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Япония вводит новые санкции против России. В списки попали Россельхозбанк и Московский кредитный банк, а также Белорусский банк развития, их активы будут заморожены, а проведение финансовых операций с ними будет запрещено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское Министерство иностранных дел (МИД).

Кроме того, Япония расширит запрет на экспорт товаров в Россию из-за ситуации вокруг Украины, «способствующих укреплению промышленной инфраструктуры». О какой именно продукции идет речь, пока не уточняется.

Ранее Япония запретила с 20 мая экспорт в Россию 14 категорий высокотехнологичных товаров. В перечень попали в том числе вантовые компьютеры, 3D-принтеры, электронные микроскопы. К ввозу на территорию России также запрещается оборудование для нефтепереработки, производства водородного топлива, органических полевых транзисторов, органических солнечных батарей и возобновляемых видов энергии.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стала известна позиция Запада по Крыму
Япония ввела новые санкции против России
Британцев начали переводить на работу 4 дня в неделю
Посол Антонов заявил о притеснениях российских журналистов в США
Выявлено влияние COVID-19 на мозг детей в утробе матери
Россияне назвали самые частые причины раннего ухода с работы
Спрогнозированы отставки пяти российских губернаторов
Стилист раскрыла способы визуально увеличить грудь
В Японии высказались об участии в проектах «Сахалин-1» и Сахалин-2
Министра окружающей среды Доминиканы застрелили на рабочем месте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.