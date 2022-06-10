Новый фонтан в российском городе превратили в мусорку за неделю

В Ростове-на-Дону новый светомузыкальный фонтан превратили в мусорку за неделю

Жители Ростова-на-Дону превратили новый светомузыкальный фонтан в мусорку. Объект благоустройства в российском городе забили отходами за неделю, сообщает REGNUM.

Фонтан установили на Алее роз 1 июня, через несколько дней он перестал работать. Директор парка имени города Плевен Мария Пригородова рассказала, что объект засорился и был закрыт на время профилактических работ. Администрация парка призвала ростовчан бережнее относиться к городу.

«Людей в парке всегда очень много. Сильно были забиты защитные сетки, форсунки. Из чаши достали очень много посторонних предметов: это и обертки от мороженого, и крышки от бутылок, и даже детские носочки. Палки, ветки — все попадает в чашу», — пояснила Пригородова. Вв данный момент фонтан возобновил работу.

В апреле один из фонтанов сломался в Москве. Верхняя часть готовящегося к возобновлению работы объекта откололась и упала на ногу школьницы, игравшей в пустой чаше. Девочка получила перелом плюсневой кости стопы. Администрация города приняла решение демонтировать конструкцию и заменить ее клумбой.