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Лукашенко заявил о семи маршрутах вывоза зерна с Украины

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о семи маршрутах вывоза зерна с Украины

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск предложили семь маршрутов по вывозу украинского зерна. Видео его выступления опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

«Уже семь направлений экспорта зерна [предложили] — вывозите. Прошло больше месяца, никто ничего не везет», — заявил Лукашенко.

По словам белорусского президента, он обсуждал это с российским коллегой Владимиром Путиным. «Мы с Путиным договорились. Это было мое предложение: "Слушай, чего мы это слушаем и оправдываемся? Давай им назовем маршруты" (...) Я ему сказал: "Слушай, Мариуполь освободили, Бердянск освободили, хорошие порты на Азове. И это, говорю, предложи"», — утверждает Лукашенко.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. За 100 с лишним дней российские войска заняли Херсонскую область, часть Запорожской области, некоторые подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

Запад обвиняет Россию в блокировании вывоза зерна с Украины. Киев заявил, что в портах заблокировано около 1,5 миллиона тонн.

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Алевтина Запольская
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