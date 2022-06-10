Чехия предоставила Киеву военную помощь на 8,8 миллиарда рублей

Чехия рассмотрит возможность отправки Украине средств химзащиты

Чехия предоставила Киеву военную помощь на сумму более 3,5 миллиарда крон (около 8,8 миллиарда рублей), сообщает агентство CTK со ссылкой на заявление министра обороны Чехии Яны Черноховой.

«Это так называемый ненужный материал, который в основном поступает со складов нашей армии», — рассказала глава оборонного ведомства.

Она также добавила, что правительство планирует рассмотреть возможность отправки Украине средств химзащиты общей стоимостью около восьми миллионов крон (более 20 миллионов рублей).

Ранее стало известно, что Украина планирует обратиться в Международный валютный фонд и заключить новую кредитную программу из-за значительных потерь в бюджете на фоне начатой Россией специальной военной операции. Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что в настоящее время Киев ведет предварительные обсуждения нового пакета финансовой помощи с представителями международной организации.