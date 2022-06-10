Украина попросит новый кредит у МВФ

Министр финансов Украины Марченко сообщил об обращении к МВФ за финансовой помощью

Украина планирует обратиться в Международный валютный фонд (МВФ) и заключить новую кредитную программу из-за значительных потерь в бюджете на фоне начатой Россией специальной военной операции. Об этом пишет Bloomberg.

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что в настоящее время Киев ведет предварительные обсуждения нового пакета финансовой помощи с представителями международной организации. Глава украинского Минфина отметил, что экономистам и специалистам из МВФ сложно подготовить программу поддержки из-за нестабильного макрофинансового прогноза.

Украина ранее уже получила от МВФ экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов. По словам Марченко, в июне Киев рассчитывает получить от западных партнеров еще 4,8 миллиарда долларов. Также Всемирный банк выделял Киеву грант в размере 88,5 миллиона евро из Целевого фонда на развитие в сфере экономического восстановления.

В мае президент Украины Владимир Зеленский оценил потери страны в ходе российской специальной военной операции. По его оценкам, на восстановление Украины потребуется по меньшей мере 600 миллиардов долларов. Он отметил, что затраты на восстановление экономики Украины составят примерно семь миллиардов долларов ежемесячно.