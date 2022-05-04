Зеленский оценил потери Украины в ходе спецоперации

Президент Зеленский заявил, что на восстановление Украины потребуется от 600 млрд долларов

Президент Украины Владимир Зеленский оценил потери страны в ходе российской специальной военной операции. Его слова на саммите исполнительных директоров, организованном газетой The Wall Street Journal, приводит ТАСС.

По словам Зеленского, выступавшего по видеосвязи, на восстановление Украины потребуется по меньшей мере 600 миллиардов долларов.

Двумя неделями ранее он давал оценку в 550 миллиардов долларов. Тогда он сказал, что затраты на восстановление экономики Украины составят до семи миллиардов долларов ежемесячно и призвал западные страны оказать поддержку.