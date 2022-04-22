Всемирный банк выдаст Киеву многомиллионный грант на восстановление экономики

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Всемирный банк выдаст Киеву грант на 88,5 млн евро

Всемирный банк выделит Киеву грант в размере 88,5 миллиона евро из Целевого фонда на развитие в сфере экономического восстановления. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По словам политика, министр финансов страны Сергей Марченко уже подписал соглашение о выдаче средств.

«Во время нашей встречи министр финансов Сергей Марченко подписал со Всемирным банком соглашение о выдаче Украине гранта в размере 88,5 миллиона евро из Целевого фонда на политику развития в сфере экономического восстановления», —написал Шмыгаль.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму потерь страны от разрушений в ходе российской спецоперации и заявил, что Киеву потребуется финансовая поддержка на сотни миллиардов долларов.

«По очень предварительным оценкам Украина потеряла 550 миллиардов в результате разрушений», — заявил Зеленский на круглом столе в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка. Он отметил, что затраты на восстановление экономики Украины составят до семи миллиардов долларов ежемесячно и призвал западные страны оказать поддержку.