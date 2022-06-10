Раскрыта загадка орбит горячих юпитеров

Астрономы связали конфигурации орбит горячих юпитеров с длительностью их формирования

Астрономы Университета Джона Хопкинса раскрыли загадку, каким образом формируются горячие юпитеры с разными конфигурациями орбит. Горячими юпитерами называют класс экзопланет, которые являются газовыми гигантами, близко расположенными к родительской звезде. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Первоначально ученые предположили, что горячие юпитеры могут формироваться на значительном расстоянии от звезды, так же как и Юпитер, а затем мигрировать к своим нынешним местам из-за взаимодействия с газопылевым диском своей родительской звезды. Согласно альтернативному сценарию, планеты мигрируют уже после исчезновения диска в результате процесса, называемого миграцией с высоким эксцентриситетом, который происходит под действием гравитационных возмущений.

Плоскость орбит некоторых горячих юпитеров хорошо совпадает с осью вращения их звезд, как и у планет в Солнечной системе, однако у других газовых гигантов этого не наблюдается. Ученым до сих пор не удавалось доказать, являются ли разные конфигурации результатом различных процессов формирования.

Исследователи использовали новые данные с межпланетного аппарата Gaia для изучения возраста экзопланетных систем, чтобы выяснить, как они формируются и развиваются. В определении возраста звезд ключевым параметром является скорость их перемещения в Млечном Пути. На основе этого ученые показали, что один процесс формирования экзопланет происходит быстро и создает системы с выровненными орбитами, а другой — более длительный — приводит к иной картине. В некоторых системах с менее массивными родительскими звездами приливные взаимодействия позволяют горячим юпитерам перестраивать ось вращения родительской звезды, чтобы она совпадала с их орбитой.