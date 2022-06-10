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Минюст пополнил список НКО-иноагентов

Минюст России включил «Комитет против пыток» в реестр НКО-иноагентов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Министерство юстиции России пополнило реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функцию иностранного агента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минюст включил «Комитет против пыток» в реестр НКО-иноагентов. Уточняется, что организация была основана в 2016 году в Нижнем Новгороде. В графе «цели деятельности» НКО указано: представление интересов заявителя в органах следствия и суде, оказание помощи в получении компенсации и проведении медицинских реабилитационных мероприятий в случае необходимости.

В октябре 2021 года в России изменили правила деятельности НКО-иноагентов. Их, включая подразделения, обязали ежегодно отчитываться о своей работе, доходах и расходах в Минюст. НКО-иноагентам также запретили регистрировать свои филиалы в жилых помещениях.

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Марина Совина
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