Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Япония открылась для российских туристов

Япония разрешила въезд в страну российским туристам с 10 июня

Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images

Власти Японии открыли границы для российских туристов. Об этом говорится на сайте японского посольства в России.

С пятницы, 10 июня, азиатская страна начала принимать заявки на въезд от туристов из 98 стран, в том числе из России, США, Великобритании, Китая и Южной Кореи. Путешественникам для въезда потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов. Карантин по прибытии отменен.

Отмечается, что пока посещение страны разрешено в составе организованных туристических групп. Ограничений на число человек в одной группе нет, однако на протяжении всего тура путешественников обязан сопровождать гид.

Кроме того, туристы должны приобрести страховку, покрывающую риски заражения COVID-19, а также носить маски большую часть времени.

Ранее в июне стало известно о стоимости первых туров в Японию для россиян. По оценкам специалистов, средняя цена недельной поездки в Токио с осмотром соседних городов начинается от 133 тысяч рублей на двоих без перелета.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В Совфеде предрекли окончательное разрушение военной инфраструктуры Украины
Рестораны «Макдоналдс» переименовали на картах Москвы
Российские средства ПВО сбили Су-25 и МиГ-29 на Украине
Центробанк проверит введение комиссий на валютные счета
Минцифры предложило новые правила сбора данных пользователей для ФСБ
Стихийное кладбище домашних животных в московском пруду попало на видео
Необычные ресницы девушки озадачили пользователей сети
На Украине задержали политолога Погребинского
Стали известны подробности ареста участка Невзорова
Семья британского наемника понадеялась на отмену смертного приговора
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.