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Россиянам назвали стоимость туров в Японию

TourDom.ru: стоимость недельного тура в Токио начинается от 133 тысяч рублей на двоих

Фото: Stanislav Kogiku / Globallookpress.com

Российским туристам напомнили правила въезда в Японию, а также назвали оптимальную стоимость туров в недавно открывшуюся для туристов страну. Об этом пишет портал TourDom.ru.

Так, для посещения Японии, которая откроет границы для российских туристов 10 июня, не потребуются сертификаты вакцинации или анализы по прилете. Путешественникам достаточно предъявить ПЦР-тест, действительный не более 72 часов. Карантин по прибытии также отменен.

По оценкам специалистов портала, средняя стоимость недельных туров в Токио с осмотром соседних городов начинается от 133 тысяч рублей на двоих без перелета. Отмечается, что прямого авиасообщения с Японией пока нет, поэтому туристам придется добираться в страну с пересадками, например, через ОАЭ или Турцию. Так, во второй половине июня билет на рейсы Etihad Airways из Москвы в столицу Страны восходящего солнца через Абу-Даби и обратно обойдется в среднем в 89 тысяч рублей.

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При этом получить визу для посещения Японии возможно только через туроператоров, так как страна начинает принимать именно организованных туристов. Эксперты TourDom.ru предупреждают, что во время путешествия нужно следовать составленному маршруту и проживать в забронированном отеле, в противном случае грозит депортация.

Также россиянам напомнили о культурных особенностях японцев. Например, в стране не принято давать чаевые официантам, так как это расценивается как оскорбление. Также не приветствуются громкие разговоры по телефону в общественном транспорте.

Ранее в Италии сняли все ограничения на въезд иностранных туристов. Теперь для въезда в европейское государство не требуется предъявлять сертификат о вакцинации, результаты ПЦР-теста или справку о перенесенном заболевании.

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Дарья Рыбак
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