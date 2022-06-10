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В Кишиневе протестующие принесли кастрюли к президентскому дворцу

В Кишиневе участники акции протеста принесли пустые кастрюли к президентскому дворцу

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Кишиневе участники акции протеста принесли пустые кастрюли к президентскому дворцу, передает РИА Новости.

В митинге участвовали около 100 представителей и сторонников Партии коммунистов и партии «Шор». Они высказали власти претензии по поводу высокой инфляции и низкого уровня жизни.

«Мы оставим на пороге "президентуры" кастрюли. Пусть это будет символом позора этой власти, которая не может справиться с кризисом. Будем добиваться досрочных выборов в парламент и отставки руководства страны», — заявила депутат от Партии коммунистов Диана Караман.

Как передает Point.md, протестующие стучали в кастрюли и скандировали «Раз, два, три, четыре! Мы не ели и не пили».

26 мая суд отправил под домашний арест бывшего президента Молдавии Игоря Додона, который обвиняется в государственной измене и коррупции. Сам Додон заявил, что уголовное дело против него сфабриковано по заказу действующего президента Майи Санду.

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София Сарджвеладзе
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