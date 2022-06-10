Названа дата начала продаж билетов на дополнительные поезда в Крым

«Гранд Сервис Экспресс»: продажа билетов на дополнительные поезда в Крым стартует 10 июня

Российским туристам назвали дату начала продаж билетов на дополнительные поезда в Крым, запущенные для обеспечения транспортной доступности региона. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

Так, соотечественникам предложили приобрести проездные документы на поезда в республику, которые будут курсировать по маршруту Москва — Керчь с 27 июня по 11 сентября. Старт продаж намечен на 10 июня.

«Это даст дополнительно 42 тысячи мест в оба конца до середины сентября», — рассказал представитель компании и уточнил, что пассажиры смогут приобрести три варианта билетов — на поезд, следующий до Керчи, а также на поезд с дальнейшей пересадкой на автобус до Алушты или Ялты.

Отмечается, что решение о запуске новых составов приняли из-за дефицита железнодорожных билетов на полуостров на фоне временного закрытия ряда аэропортов на юге России.

Ранее в июне представители туротрасли сообщили о снижении цена на туры в Крым — стоимость отдых в республике упала на 10-15 процентов по сравнению с 2021 годом. Так, недельный отпуск в оздоровительный комплекс «Маяк» в Феодосии с завтраками обойдется двум россиянам от 22 тысяч рублей.