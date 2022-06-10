Россиянам дали советы по выбору кваса

Диетолог Соломатина посоветовала выбирать квас с наименьшим сроком хранения

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Лентой.ру» дала россиянам советы по выбору кваса. По ее словам, натуральный квас очень полезен для организма, так как это продукт брожения и ферментации, однако нужно быть внимательным при выборе и покупать напиток с наименьшим сроком хранения.

«Это как с чаем. Чай полезен, но холодный чай, который продается в бутылочках, — это уже не чай, там много чего еще добавлено, поэтому лучше заварить чай, охладить и пить. Так же с квасом — лучше сделать самим или выбирать живой квас», — поделилась она.

На что обращать внимание

Во-первых, чем меньше в составе этого напитка ингредиентов, тем лучше, подчеркнула Соломатина. Обычно это дрожжевая закваска или квасное сусло, также присутствует сахар, который необходим для процесса брожения, иногда для улучшения брожения и вкуса добавляют изюм или ржаные корочки, уточнила она. «Желательно, чтобы там не было консервантов. Если там сорбиновая или лимонная кислота как консервант, в принципе, она не такая вредная. Ароматизаторов и красителей тоже лучше избегать», — посоветовала диетолог.

Во-вторых, чем меньше у кваса срок хранения, тем он более живой, отметила Соломатина, поэтому важно обращать внимание и на срок хранения напитка. «Обычный живой квас хранится очень недолго, потому что потом он будет бродить дальше и переходить в уксус. Чтобы он хранился дольше, добавляют стабилизаторы и консерванты, но они убивают брожение, а это самое ценное в квасе, как и в кисло-молочных продуктах», — заключила врач.

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