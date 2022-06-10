Диетолог предупредила о вреде сметаны

Диетолог Нефедова предупредила, что частое употребление сметаны может привести к ожирению

Диетолог Наталья Нефедова развеяла мифы о пользе сметаны и рассказала о ее скрытом вреде. Слова специалистки приводит радио Sputnik.

Врач предупредила, что сметана очень калорийна, поэтому ее нельзя считать полезной альтернативой майонезу. «Сметана — это очень жирный продукт. Важно помнить, что добавление сметаны в блюдо серьезно увеличивает его калорийность. Поэтому, если часто и в больших количествах употреблять сметану, то это может привести к лишнему весу и ожирению», — объяснила она.

По словам Нефедовой, в день надо есть две-три порции молочных продуктов. «Например, две столовые ложки сметаны — это порция, стакан молока — порция, 50 граммов сыра — порция, 175 граммов йогурта — это тоже порция», — рассказала она. Специалистка добавила, что стоит выбирать только те продукты, которые нравятся.

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