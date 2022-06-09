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Миф о пользе растительного молока развеян

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что растительное молоко аллергенно

Фото: Shutterstock

Эндокринолог Зухра Павлова развеяла мифы о пользе растительного молока для здоровья человека и сравнила его плюсы и минусы с традиционным. Слова специалистки приводит «Комсомольская правда».

Павлова предупредила, что растительное молоко так же аллергенно, как и коровье. В растительном молоке, в отличие от коровьего, нет гормонов, антибиотиков и других веществ, однако могут быть пестициды и гербициды, поэтому говорить, какое молоко безопаснее — невозможно, отмечает она.

По словам эндокринолога, калорийность растительного молока различается. «Лидером является кокосовое — 152 килокалории на 100 грамм. А, например, у рисового всего 60 килокалорий, соевого — 54, миндального — 51 и овсяного — 44», — рассказала она. Специалистка добавила, что белка больше всего в коровьем молоке, однако соевое не так уж ему уступает.

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«А углеводов больше всего в рисовом молоке — почти в два раза больше, чем в коровьем. Меньше всего — в миндальном. Кроме того, в противовес сложившемуся мнению, больше всего кальция в кокосовом молоке — больше, чем в коровьем», — отметила Павлова.

Она объяснила, что по вкусу растительное молоко отличается. Например, наиболее вкусным считается миндальное, безвкусным — рисовое, а овсяное — совсем на любителя.

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Рузанна Акмалтдинова
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