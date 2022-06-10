Лукашенко заявил об отсутствии олигархов в белорусской власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии олигархов во власти страны, передает БЕЛТА.
«В нашей стране, этим можно гордиться, чиновничий аппарат не является "небожителями". Говоря простым языком, у руля находятся не олигархи, не потомственные правители, а люди, которых выдвигает на должности сама жизнь», — сказал Лукашенко.
По его словам, такие люди выдвигаются «из народа». «И соответствуют главному требованию: за плечами у каждого серьезный опыт практической работы и знание жизни. Как говорится, от земли», — отметил Лукашенко.
Поэтому, считает он, белорусским начальникам «близки и понятны» вопросы, с которыми граждане приходят к ним на прием.
Ранее Лукашенко заявил, что вокруг Белоруссии «все полыхает», а республика является островком спокойствия. «Нам покоя не дадут, а мы должны упереться и выстоять», — призвал он.