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Лукашенко заявил об отсутствии олигархов в белорусской власти

Лукашенко заявил, что в Белоруссии у руля находятся «люди от земли»
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии олигархов во власти страны, передает БЕЛТА.

«В нашей стране, этим можно гордиться, чиновничий аппарат не является "небожителями". Говоря простым языком, у руля находятся не олигархи, не потомственные правители, а люди, которых выдвигает на должности сама жизнь», — сказал Лукашенко.

По его словам, такие люди выдвигаются «из народа». «И соответствуют главному требованию: за плечами у каждого серьезный опыт практической работы и знание жизни. Как говорится, от земли», — отметил Лукашенко.

Поэтому, считает он, белорусским начальникам «близки и понятны» вопросы, с которыми граждане приходят к ним на прием.

Ранее Лукашенко заявил, что вокруг Белоруссии «все полыхает», а республика является островком спокойствия. «Нам покоя не дадут, а мы должны упереться и выстоять», — призвал он.

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София Сарджвеладзе
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