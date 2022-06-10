Лукашенко заявил об отсутствии олигархов в белорусской власти

Лукашенко заявил, что в Белоруссии у руля находятся «люди от земли»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии олигархов во власти страны, передает БЕЛТА.

«В нашей стране, этим можно гордиться, чиновничий аппарат не является "небожителями". Говоря простым языком, у руля находятся не олигархи, не потомственные правители, а люди, которых выдвигает на должности сама жизнь», — сказал Лукашенко.

По его словам, такие люди выдвигаются «из народа». «И соответствуют главному требованию: за плечами у каждого серьезный опыт практической работы и знание жизни. Как говорится, от земли», — отметил Лукашенко.

Поэтому, считает он, белорусским начальникам «близки и понятны» вопросы, с которыми граждане приходят к ним на прием.

Ранее Лукашенко заявил, что вокруг Белоруссии «все полыхает», а республика является островком спокойствия. «Нам покоя не дадут, а мы должны упереться и выстоять», — призвал он.