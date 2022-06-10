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Макрон подтвердил готовность Франции к поставкам тяжелого вооружения на Украину

Президент Франции Макрон подтвердил Зеленскому готовность к поставкам тяжелого вооружения

Фото: John Thys / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским готовность Парижа продолжать поставки тяжелого вооружения на Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

В канцелярии французского лидера сообщили, что Макрон поинтересовался у Зеленского о потребностях Украины в военной технике, политической и финансовой поддержке, а также в гуманитарной помощи​​​.

«Он (Макрон, — прим. «Ленты.ру») сказал, что Франция остается мобилизованной для удовлетворения этих потребностей, в том числе в тяжелом вооружении», — говорится в коммюнике.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал эскалацией ситуации отправку западными странами тяжелых вооружений Украине. Дипломат указал, что из-за этих поставок Россия будет вынуждена «принять решение отодвинуть украинские силы настолько, чтобы они не могли достичь территории как РФ, так и Донбасса».

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Марина Совина
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