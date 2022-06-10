МакSим рассказала о сложной реабилитации и сравнила себя с «зеленым человечком»

МакSим рассказала, что коронавирус и кома не отразились на ее внешности

Российская певица МакSим рассказала о восстановлении после комы, выступив на пресс-конференции в честь своего дня рождения в детской школе искусств.

Артистка призналась, что реабилитация была непростая, и она все еще продолжается. Тем не менее, как подчеркнула МакSим, болезнь не сказалась на ее внешнем виде.

«Реабилитация, скажу вам откровенно, не такая простая, как кажется на первый взгляд. Мне повезло с внешним видом, но реабилитация продолжается. Мне бы не хотелось в это углубляться, потому что, конечно, такие вещи без последствий не проходят», — сказала МакSим.

Комментируя свое состояние после выздоровления, певица отметила: «Я все еще зеленый человечек, который только что вернулся с другой планеты. А с меня сразу стали требовать какого-то адекватного поведения. Но я тогда, правда, не понимала, что здесь происходит. У меня глобальная мысль о том, что здесь я должна сделать что-то такое, о чем я пока, может быть, не знаю. В конце концов, меня зачем-то сюда вернули».

В июне 2021 года стало известно, что певица попала в больницу с 40-процентным поражением легких. Спустя время ее ввели в искусственную кому и подключили одновременно к аппаратам ИВЛ и на ЭКМО. В начале августа представительница МакSим сообщила, что певица находится в сознании и идет на поправку. Десять дней спустя артистку выписали из больницы.