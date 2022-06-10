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Молдавия заявила о неготовности отказаться от Приднестровья ради вступления в ЕС

Вице-премьер Молдавии Серебрян: страна не откажется от Приднестровья ради вступления в ЕС

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян в эфире телеканала RTR Moldova рассказал, что страна оказалась в таком положении, что ради вступления в Евросоюз (ЕС) ее вынуждают отказаться от Приднестровья, подчеркнув, что Кишинев не готов пойти на это, сообщает РИА Новости.

«Я не думаю, что отказ от Приднестровья нам сильно поможет с процессом евроинтеграции, а новые проблемы добавит. Я не видел еще, чтобы страна просто так отказывалась от 11 процентов своей территории, там живут наши граждане, их более 200 тысяч. Потом это вызовет эффект домино, как раз этого мы не должны допустить», — заявил он.

Также, по его словам, теоретически возможным является синхронизация процесс реинтеграции государства с процессом евроинтеграции.

Ранее в Молдавии задержали блогера по делу о пропаганде войны и разжигании ненависти. Ему вменяют оправдание российской специальной военной операции.

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Марина Совина
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