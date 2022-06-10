Косметолог Меган Маркл раскрыл секрет ее молодости

Косметолог Чапман заявила, что Маркл борется с обезвоживанием кожи гиалуроновой кислотой

Косметолог герцогини Сассекской раскрыла секрет ее молодости. Соответствующее интервью появилось на портале People.

Специалист по уходу за кожей Сара Чапман рассказала, что 40-летняя Меган Маркл приходила к ней на прием перед тем, как отправиться на празднование Платинового юбилея правления Елизаветы II, которое состоялось в Лондоне в начале июня. «Мы хотели освежить ее лицо перед важным мероприятием», — пояснила она.

По словам эксперта, кожа супруги принца Гарри находится в прекрасном состоянии, поэтому ей не нужно прибегать к инъекциям. Чапман заявила, что против борьбы с обезвоживанием лица, с которым герцогиня сталкивается во время авиаперелетов, отлично работают средства с витамином С в составе, а также гиалуроновая кислота и увлажняющие сыворотки.

«Секрет сияющей кожи Меган — LED-терапия (неинвазивный вид фототерапии, который использует узкополосную энергию светоизлучающего LED-диода — прим. "Ленты.ру")», — пояснила в заключение собеседница издания.

В феврале Меган Маркл раскрыла секреты своей стройности и красоты. По ее мнению, если начать придерживаться здорового образа жизни, фигура тут же меняется.