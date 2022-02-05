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Меган Маркл раскрыла секреты своей стройности и красоты

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл: я позволяю себе роскошь отдыха
Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Anna Sedokova / Globallookpress.com

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл раскрыла секреты своей стройности и красоты, пишет Express со ссылкой на интервью в Women's Health.

По ее словам, фигура тут же меняется, если начать придерживаться здорового образа жизни. Журналисты поинтересовались, как герцогине Сассекской, родившей сына Арчи в 2019 году и дочь Лилибет в 2021 году, удается оставаться стройной. Маркл уточнила, что в этом ей помогают здоровое питание и регулярные занятия фитнесом.

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30 ноября

Герцогиня является поклонницей йоги. Маркл отметила, что жизнь — это баланс, поэтому после работы она обязательно разрешает себе расслабиться.

«Мы все невероятно заняты и жонглируем задачами, но мне всегда требуется час, чтобы просто расслабиться, посмотреть по телевизору бессмысленные передачи, пообниматься со своими собаками и насладиться бокалом вина. Это все часть инвестиций. Это баланс. Я позволяю себе роскошь отдыха», — добавила она.

Ранее принц Гарри сменил имидж и взволновал поклонниц своим внешним видом.

Алия Шарафутдинова
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