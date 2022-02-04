Новая стрижка принца Гарри взволновала поклонниц

Принц Гарри сменил имидж и взволновал поклонниц своим внешним видом. Соответствующий ролик и комментарии появились на платформе BetterUp.

37-летний герцог Сассекский принял участие в виртуальном саммите стартапа BetterUp, который нацелен на решение проблем в области психического здоровья. Мужчина вел выступление в прямом эфире из собственного дома в Калифорнии. Он появился в кадре в черном кардигане. В своей речи принц Гарри уделял внимание вопросам ментального благополучия.

Пользовательницы сети обратили внимание на новый образ герцога. Поклонницы отметили, что принц сменил прическу и похудел, и обсудили его новый имидж в комментариях. «Принц Гарри выглядит потрясающе! Ух ты, это ему Калифорния так идет на пользу?», «Гарри выглядит как вкусняшка», «Черт возьми, его новая стрижка буквально сводит меня с ума», «Видно, что он занимается спортом. Принц выглядит чертовски подтянутым», «Черт, принц Гарри выглядит очень хорошо!» — писали юзеры.

В сентябре стилист увидел скрытый смысл в одежде принца Гарри и Меган Маркл на обложке Time. На фотографии принц Гарри и его супруга, бывшая актриса Меган Маркл, позируют на террасе своего имения, стоимость которого составляет 14,65 миллиона долларов. Для съемки пара выбрала контрастные образы: принц запечатлен в черных рубашке и брюках, а его жена — в аналогичном наряде белого цвета. По мнению британской стилистки Рошель Уайт, черный и белый цвета одежды означают сдержанность и во все времена остаются в моде.