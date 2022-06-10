Оптимизм продлил женщинам жизнь

В Гарвардском университете обнаружили связь оптимизма с продолжительностью жизни у женщин

Ученые Гарвардского университета обнаружили, что более оптимистичные женщины в среднем живут на 54 процента дольше или более чем на четыре года больше по сравнению с их более пессимистичными сверстницами. Жизнерадостный взгляд на жизнь также повышает шансы дожить до 90 лет на десять процентов. При этом средняя продолжительность жизни в США составляет чуть менее 80 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи собрали данные о почти 160 000 женщин в возрасте постменопаузы, которые участвовали в программе Women's Health Initiative с 1993 по 1998 год. За участницами наблюдали в течение 26 лет или до тех пор, пока они были живы на протяжении этого времени, и оценивали их общий уровень оптимизма. Четверть женщин, которые были наиболее оптимистичны, отличались большей продолжительностью жизни.

Хотя точный механизм, объясняющий, почему оптимизм продлевает жизнь, остается неизвестным, многие эксперты считают, что это может быть связано с улучшением здоровья сердца в результате меньшего уровня стресса и беспокойства. С другой стороны, люди, которые склонны к тревоге и беспокойству, подвергаются повышенному риску хронических сердечных заболеваний.