ЦБ предсказал оживление ипотеки в России

Глава Центробанка Набиуллина предсказала ипотеке в России постепенное оживление

Ипотеке в России предсказали постепенное оживление на фоне понижения ключевой ставки Центробанком до 9,5 процента годовых. Такую судьбу для рынка жилищных кредитов спрогнозировала глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

«Ипотека действительно припала после повышения нами ключевой ставки. Но сейчас задействованы и разворачиваются льготные программы, плюс к этому мы снижаем ставки. Мы исходим из того, что ипотека постепенно оживится», — заявила Набиуллина.

Ранее отмечалось, что в мае 2022 года российские банки выдали 31,5 тысячи жилищных кредитов — меньше всего с февраля 2017 года. Год к году объем выдач снизился на 72,9 процента, а количество заключенных договоров — на 79 процентов. Подобной динамики, по данным аналитиков, не было даже во время пандемии COVID-19.

Рост ипотечного кредитования в России после спада в апреле-мае спрогнозировали и в Минфине. По оценкам чиновников, к концу 2022 года объем кредитования в денежном выражении должен превысить показатели 2021-го. Поспособствовать этому, по мнению специалистов, должны субсидируемые программы и продление льготной ипотеки.