Россияне резко отвернулись от ипотеки

Frank RG: банки в мае сократили выдачу ипотеки до минимумов с февраля 2017 года

В мае 2022 года российские банки выдали 31,5 тысячи жилищных кредитов — показатель оказался минимальным с февраля 2017 года. О том, что россияне фактически резко отказались от ипотеки, говорится в исследовании аналитического агентства Frank RG, сообщает РБК.

В общей сложности банки выдали ипотеки на сумму в 119,4 миллиарда рублей. В сравнении с апрелем 2022 года выдача в денежном выражении сократилась на 26,7 процента, а в количественном — на 36,7 процента. Число подписанных договоров на ипотеку оказалось самым низким за всю историю наблюдения компании продолжительностью в восемь лет.

Эксперты стали фиксировать подобную динамику на протяжении второго месяца подряд. За год к маю 2022-го объем выдач снизился на 72,9 процента, а количество заключенных договоров — на 79 процентов. Подобной динамики не было даже во время пандемии коронавируса.

Ранее о снижении выдачи жилищных кредитов стало известно из данных Центробанка. Регулятор выяснил, что в апреле 2022 года показатель сократился в 3,2 раза по сравнению с мартом того же года и в 3,4 раза относительно апреля 2021-го. Во втором месяце весны российские банки выдали заемщикам ипотеки на общую сумму 161,6 миллиарда рублей.