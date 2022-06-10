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Байдена обвинили в причинении «невероятной боли» народу США

Конгрессмен Шабо обвинил президента США Байдена в причинении «невероятной боли» гражданам
Стив Шабо

Стив Шабо. Фото: Reuters

Конгрессмен Стив Шабо заявил, что президент США Джо Байден наносит огромный ущерб народу страны, реализуя недальновидную экономическую политику. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Шабо обвинил Байдена в причинении «невероятной боли» гражданам США и указал на подорожание бензина во время его президентской деятельности.

«Когда Байден стал главой Белого дома, галлон бензина стоил 2,46 доллара. Сейчас цена составляет 5,15 доллара. Единственное, что "невероятно" в его катастрофическом курсе по снижению зависимости от газа, — это то, насколько "невероятно" дорого и болезненно он обходится американским семьям», — написал политик в Twitter.

Конгрессмен добавил, что инфляция в стране, которую Байден считал временной проблемой, не только не стабилизировалась, но еще и увеличилась из-за ошибок американского лидера.

Ранее Байден обвинил нефтяные компании в погоне за сверхприбылью за счет американцев. «Exxon заработал больше денег, чем Господь, в этом году», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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