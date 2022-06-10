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Байден обвинил нефтяные компании в погоне за сверхприбылью за счет американцев

Байден: американские нефтяные компании вынуждают граждан покупать бензин за рекордную цену

Фото: Pixabay

Президент США Джо Байден выступил с обвинениями в адрес американских нефтяных компаний из-за того, что они якобы гонятся за сверхприбылью за счет граждан страны, вынужденных покупать бензин за рекордно высокую цену, сообщает РИА Новости.

«Exxon заработал больше денег, чем Господь, в этом году», — заявил американский лидер.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на то, что нефтяные компании имеют на руках восемь тысяч разрешений на разработку месторождений, они предпочитают не делать этого. По его словам, таким образом они не производят больше топлива, из-за чего цена на бензин растет и им удается наживаться на американцах без лишних усилий.

Ранее президент Владимир Путин отметил, что на Западе Россию пытаются обвинить в рекордной инфляции, однако в действительности она тут «ни при чем». По его словам, западные страны пытаются в чем-либо ограничить Россию, однако в итоге ограничивают сами себя.

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Марина Совина
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