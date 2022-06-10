Россиянин украл 42 ноутбука у работодателя с помощью одного рюкзака

Житель Подольска украл со склада работодателя 42 ноутбука

Россиянин украл 42 ноутбука у работодателя — 22-летний житель Подольска обворовал склад организации, в которой работал. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 10 июня, сообщила представитель МВД по Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, на днях в полицию поступило заявление от сотрудника службы безопасности некой организации — кто-то похитил со склада в деревне Коледино 42 ноутбука. По предварительным подсчетам, материальный ущерб составил немногим менее двух миллионов рублей.

Полицейские изучили случай и пришли к выводу, что ранее судимый 22-летний уроженец Ставропольского края, который работал в данной фирме, в пункте сбора заказов складывал ноутбуки в рюкзак и незаметно выносил за пределы склада, где его поджидал напарник на грузовом автомобиле.

Представитель МВД отметила, что электронную технику мужчины продали в одну из местных скупок, откуда изъята часть реализованного товара. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ, фигурант сейчас находится в изоляторе.