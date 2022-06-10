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На Украине раскритиковали законопроект о лишении гражданства за госизмену

В МВД Украины назвали популизмом законопроект о лишении гражданства за госизмену

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко раскритиковал внесенный в Верховную Раду законопроект о лишении гражданства республики за государственную измену. Об этом сообщает РИА Новости.

Он назвал проект закона популизмом и указал на то, что в подобной законодательной инициативе нет никакого практического смысла.

«Ну забрали мы у него [совершившего госизмену человека] гражданство — и что? Он скажет: хорошо. Какой-нибудь [глава военно-гражданской администрации Владимир] Сальдо в Херсоне. Вот мы забрали у него гражданство — и чего мы этим добьемся?» — задался вопросом Денисенко.

9 июня стало известно, что в парламент Украины внесли законопроект о лишении гражданства страны за госизмену. С таким предложением выступил депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Сергей Кузьминых.

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Алевтина Запольская
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