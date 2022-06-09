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На Украине предложили лишать гражданства за госизмену

В Верховную Раду внесли законопроект о лишении гражданства Украины за госизмену

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В Верховную Раду внесли законопроект о лишении гражданства Украины за государственную измену. С таким предложением выступил депутат от партии «Слуга народа» Сергей Кузьминых, сообщает РИА Новости.

Текст проекта закона под названием «О внесении изменений в статью 111 Уголовного кодекса Украины относительно лишения гражданства Украины за государственную измену» пока отсутствует.

19 мая в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины сообщили, что с 24 февраля в республике было зарегистрировано 420 уголовных дел, связанных с госизменой и коллаборационизмом, и вручено 70 подозрений.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за госизмену и мародерство в условиях военного времени. Теперь мародерам может грозить до 10 лет лишения свободы, а изменникам — пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Алевтина Запольская
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