Байден назвал инфляцию подлинным вызовом для США

Президент США Байден назвал инфляцию подлинным вызовом для американцев

Президент США Джо Байден назвал инфляцию «подлинным вызовом» для жителей страны, обвинив в этом Россию, сообщает РИА Новости.

«Америка может бороться с инфляцией с позиции силы, как ни одна другая страна в мире. Но не заблуждайтесь, я понимаю, инфляция — это подлинный вызов для американских семей. Сегодняшний отчет по инфляции подтверждает то, что Америка уже знает: путинский рост цен сильно бьет по Америке: цены на газ у АЗС, энергоносители и продукты питания составляют половину ежемесячного роста цен в мае», — заявил американский лидер.

По его словам, он прилагает все усилия для снижения цен на газ и продукты питания. Также Байден похвалился, что благодаря лидерству США европейские страны смогли снизить зависимость от нефти из России путем троекратного увеличения поставок американского природного газа в Европу.

Ранее глава государства выступил с обвинениями в адрес американских нефтяных компаний из-за того, что они якобы гонятся за сверхприбылью за счет граждан страны, вынужденных покупать бензин за рекордно высокую цену.