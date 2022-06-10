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В Крыму рассказали о будущем украинских кораблей после спецоперации

В Крыму заявили, что большинство кораблей ВМС Украины утилизируют после спецоперации

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Крыму заявили, что почти все корабли военно-морских сил (ВМС) Украины, находящиеся под контролем России, после завершения специальной военной операции будут утилизированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

По словам собеседника агентства, многие из кораблей «уже не подлежат даже буксировке», большинство из них устарели или технически неисправны.

«Судьба кораблей ВМСУ, которые находятся под российским контролем с весны 2014 года, будет окончательно решена сразу после завершения специальной военной операции», — уточнил он.

Представитель силовых структур также заявил, что Россия никогда не отрицала украинскую принадлежность всех удерживаемых кораблей ВМСУ и в 2015 году заявляла о готовности передать их после прекращения военных действий в Донбассе. Он напомнил, что техника уже восемь лет занимает причалы пунктов базирования Черноморского флота.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица потребовал вывести российский флот из украинских территориальных вод. Киев ждет от Москвы гарантий ненападения на порты и торговые конвои в качестве условия для возобновления вывоза зерна.

Марина Совина
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