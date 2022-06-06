Украина потребовала отвести российский флот от своих портов для экспорта зерна

Украина потребовала отвести флот РФ от своих портов для экспорта зерна по Черному морю

Украина настаивает на отводе российского флота от своих портов для начала экспорта зерна по Черному морю. О таких требованиях Киева заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает ТАСС в понедельник, 6 июня.

«В качестве первого шага Россия должна отвести свои военно-морские силы, находящиеся в территориальных водах Украины», — подчеркнул дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.

Кроме того, киевские власти ожидают от Москвы гарантий ненападения на порты и торговые конвои в качестве условия для возобновления вывоза зерна, добавил Кислица. При этом он отметил, что прозвучавшие ранее заявления России о гарантиях безопасности являются недостаточными.

Представитель Украины также призвал международное сообщество нарастить давление на Россию.

Ранее была раскрыта предполагаемая схема, по которой может быть организован вывоз украинского зерна из Одессы при участии Турции. Согласно плану, Анкара получит право на разминирование в территориальных водах Украины, а турецкие корабли будут сопровождать украинские сухогрузы до нейтральных вод. При этом предполагается, что в нейтральных водах суда будут встречать российские военные моряки, которые сопроводят их через Черное море до Босфора, чтобы избежать провокаций.

При этом позже Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, несмотря на то что Москве и Анкаре удалось согласовать разблокирование судоходства в Черном море для свободной перевозки украинской сельхозпродукции, Киев эту сделку пока не одобрил. По данным агентства, украинские власти опасаются, что разминирование территориальных вод сделает порты уязвимыми.