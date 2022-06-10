Российские средства ПВО сбили Су-25 и МиГ-29 на Украине

Минобороны сообщило, что российские средства ПВО сбили два Су-25 и один МиГ-29 на Украине

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили два самолета Воздушных сил Украины — один Су-25 в районе Долгенького Харьковской области и один МиГ-29 в районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия поразили 62 пункта управления, 138 огневых позиций артиллерии и 303 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уточнили в оборонном ведомстве.

Также были уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Лозовая и Глубокое Харьковской области, Борозенское Херсонской области, Невское Донецкой народной республики (ДНР) и Попасная Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что в районе Харькова российская авиация нанесла удар по заводу, на котором ремонтировалась техника ВСУ. В результате ударов производственные мощности завода были уничтожены.