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Минобороны отчиталось об уничтожении завода по ремонту техники ВСУ

Представитель МО Конашенков заявил об ударе по чинившему технику ВСУ заводу под Харьковом

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В районе Харькова российская авиация нанесла удар по заводу, на котором ремонтировалась техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, в результате ударов производственные мощности завода были уничтожены.

Согласно обновленным данным, с начала спецоперации российские войска уничтожили 336 зенитных ракетных комплексов, 3484 танка, 499 установок реактивных систем залпового огня, а также 1843 орудия полевой артиллерии и миномета.

Президент Владимир Путин отмечал, что Киев восстанавливает подбитую технику, а также пытается восполнить потери в вооружении благодаря поставкам западного оружия.

Ранее член Совета Федерации Виктор Бондарев предрек окончательное разрушение военной инфраструктуры Украины.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь ДНР и ЛНР. 20 мая глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что освобождение территории ЛНР близится к завершению.

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Валерий Розенберг
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