В Совфеде предрекли окончательное разрушение военной инфраструктуры Украины

Сенатор Бондарев предрек окончательное разрушение военной инфраструктуры Украины

При сохранении нынешних темпов специальной операции военная инфраструктура Украины в скором времени будет разрушена окончательно. Это предрек глава комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Бондарев в Telegram.

По его словам, на повышение темпов демилитаризации Украины указывают последние боевые сводки, которые были озвучены официальным представителем Минобороны Игорем Конашенковым.

«Наши летчики, ракетчики, артиллеристы, бойцы противовоздушной обороны трудятся неустанно. Показательны и разнообразие уничтоженных объектов, и география нанесения ударов», — подчеркнул сенатор.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что Россия может нанести удары по госучреждениям и объектам транспортной инфраструктуры Украины в случае, если Киеву будут поставлены западные реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия.

Кроме того, Картаполов, оценивая сроки завершения российской специальной военной операции на Украине, заявил, что она закончится, когда Киев «созреет» для переговоров.

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