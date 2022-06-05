Путин назвал число уничтоженных украинских РСЗО

Президент Путин заявил, что ВС РФ уничтожили 380 украинских РСЗО

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска (ВС РФ) с начала спецоперации на Украине уничтожили 380 украинских ракетных систем залпового огня (РСЗО). Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам Путина, на начало спецоперации России на Украине у Вооруженных сил Украины (ВСУ) было 515 РСЗО. При этом, после уничтожения 380 систем залпового огня, часть из них Киев восстановил, часть — снял с консервации.

Путин добавил, что сейчас у Украины в наличии 360 РСЗО и связал поставки Украине американских систем с восполнением утраченных.

По данным Минобороны России на 4 июня, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 беспилотных летательных аппаратов и 328 зенитных ракетных комплексов ВСУ.

1 июня президент США Джо Байден объявил, что страна поставит Украине РСЗО HIMARS с боеприпасами. Белый дом полагается на заверения Киева о том, что это вооружение не будет использовано для ударов по целям, расположенным на территории России.