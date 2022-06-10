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В Сенате США одобрили заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

Комитет сената США одобрил заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Комитет Сената США по международным отношениям в четверг, 9 июня, единогласно принял резолюцию, призывающую НАТО быстро принять Финляндию и Швецию в альянс. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявил член комитета Джим Риш (штат Айдахо), одобрение заявки свидетельствует о двухпартийной поддержке вступления Финляндии и Швеции в НАТО и срочности укрепления альянса. «Сильные политические и военные традиции Швеции и Финляндии делают их идеально подходящими для североатлантического альянса», — сказал он, выразив надежду на то, что Сенат быстро примет резолюцию.

Считается, что заявки Финляндии и Швеции легко получат требуемое одобрение сената США в две трети голосов.

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО на фоне военной спецоперации России на Украине. Турция отказалась одобрить вступление стран в альянс, сославшись на то, что они поддерживают терроризм.

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Марина Совина
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