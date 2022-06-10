Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Осужденный в ДНР британец дал совет наемникам

Осужденный в ДНР британец Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Приговоренный к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) британец Шон Пиннер дал совет наемникам. Он призвал всех иностранцев, не имеющих военного опыта, не приезжать на Украину, передает РИА Новости.

«Здесь вас просто перемелет, и вы вернетесь обратно быстрее, чем прибыли. Плюс незнание языка и невозможность с кем-то общаться. Ваши проблемы», — добавил осужденный в интервью телеканалу RT.

По словам Пиннера, на Украине ему впервые пришлось столкнуться с артиллерией, реактивными системами залпового огня «Град».

«По собственному опыту скажу, что выполнять боевые задачи, скажем, в Боснии в составе сил ООН, или работать в Ирландии, или заниматься подобными вещами — это совершенно другое», — заключил он.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, а также совершении преступления группой лиц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Курс рубля резко вырос
В США учителя скрывали пол школьника-трансгендера от его матери
В российском детсаду воспитательница разбила нос пятилетнему мальчику
Названа дата начала продаж билетов на дополнительные поезда в Крым
Названы плюсы и минусы вегетарианства
Названы сходные с Россией по экономическим запросам страны
В ДНР заявили об обстреле Донецка из «Урагана»
Лавров прокомментировал смертный приговор наемникам в ДНР
Осужденный в ДНР британец дал совет наемникам
В Армении задержали директора оппозиционного телеканала
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.