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Социальный психолог указал на признаки разрушающих женщину отношений

Психолог Шахов: жертве абьюзивных отношений кажется, что без мучителя ей станет хуже

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Социальный психолог Александр Шахов рассказал россиянам о нескольких признаках созависимых отношений, в которых есть манипулятор и жертва. Их он перечислил в беседе с РИАМО.

По мнению психолога, зависимые отношения — это самопожертвование и болезненная привязанность у одного, в то время как другой демонстрирует равнодушие и снисхождение. Такие отношения, по его словам, сопровождаются эмоциональными мучениями, от которых жертва, которая чаще оказывается женщиной, не убегает. «Жертва годами терпит, страдает и не уходит. Ей кажется, что без объекта любви ей станет еще хуже», — указал Шахов.

Кроме того, абьюзивным, то есть разрушающим личность жертвы отношениям, по его словам, свойственны зацикливание на манипуляторе и том, как заслужить его любовь, растворение в его потребностях, превалирование негативных эмоций и постоянное осознание своей вины. Также, продолжает Шахов, мучитель любит устраивать проверки своей жертве, ставит ей условия и держит в ощущении полной растерянности и неопределенности.

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В итоге жертва добивается любви обидчика любыми методами, отказываясь от личных границ и друзей, объясняет психолог. «Жертве нельзя ни с кем сближаться, тесно общаться, заводить друзей или поддерживать отношения со старыми знакомыми. Родителей тоже нужно держать на расстоянии. Все для того, чтобы никто не смог протянуть жертве руку помощи и раскрыть глаза на происходящее», — рассказывает Шахов.

Подсев на «эмоциональные качели», бросающие жертву от безумной любви к мучителю до ненависти, она пытается тешить себя бессмысленными надеждами на то, что все наладится, предостерегает эксперт.

Шахов порекомендовал узнавшим себя в его описании жертвам стараться соблюдать спокойствие, чтобы ими было труднее управлять, попробовать научиться отказывать манипулятору чаще и обязательно обратиться за помощью к психологу.

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Александра Лисица
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