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Психолог назвала способ правильно ругаться с партнером

Психолог Файерстоун: нельзя спорить с партнером в разгоряченном состоянии

Фото: Unsplash

Клинический психолог и кандидат наук Лиза Файерстоун назвала способ правильно ругаться с партнером, чтобы быть услышанным. В статье для Psychology Today она объяснила, как выразить свои мысли, чтобы не обидеть возлюбленного и почему нельзя спорить в разгоряченном эмоциональном состоянии.

Психолог отметила, что фундаментом близости пары является умение свободно и легко общаться с друг другом, даже если дело касается проблемных ситуаций. Но даже в самых коммуникабельных парах, по ее словам, могут возникнуть трудности в общении на неудобные темы. Чтобы быть услышанным и правильно донести свои мысли до второй половины, необходимо следовать нескольким рекомендациям, которые помогут правильно разрешать конфликты в паре.

По словам Файерстоун, первый шаг в любых проблемных ситуациях — успокоиться и не дать эмоциям взять верх. «Ничего хорошего почти никогда не получается, если вступить в дискуссию в разгоряченном состоянии», — отметила психолог. «Сделайте глубокий вдох. Сосчитайте до десяти. Отправляйтесь на прогулку. Мы должны делать все необходимое, чтобы сосредоточиться и успокоить свою нервную систему», — поделилась рекомендациями психолог.

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Часто, когда человек чувствует себя обиженным, возникает желание «напасть» на партнера с обвинениями и претензиями, отметила Файерстоун. Однако по словам психолога — это не лучшая тактика для конструктивного диалога. «При нападении естественной реакцией человека является оборона. Когда мы вызовем эту реакцию у нашего партнера, он не будет готов воспринимать то, что мы скажем», — объяснила эксперт.

Еще одно необходимое условие грамотного разрешения конфликта в паре — готовность быть открытым к критике партнера, подчеркнула врач. Для этого следует осознать, что в конфликте всегда виноваты оба, поэтому нужно уметь разделять вину. Следуя перечисленным советам, по словам Файерстоун, можно улучшить общение с партнером и достичь открытости в отношениях.

До этого психолог назвал способ оживить скучные отношения. По его словам, помогут неожиданные и необычные свидания.

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Елена Матвиенко
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