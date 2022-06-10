Жители Подмосковья бросились скупать один тип жилья

«Инком-Недвижимость»: спрос на новостройки в Подмосковье увеличился на 64 процента

В Подмосковье значительно вырос спрос на новостройки. О том, что жители региона бросились скупать один вид жилья, сообщает «Инком-Недвижимость», данные из доклада агентства приводит «Интерфакс».

В первую неделю июня спрос на первичном рынке недвижимости Московского региона увеличился на 64 процента относительно аналогичного периода мая и сравнился с показателем того же месяца 2021 года. В «Инком-Недвижимость» такую динамику связали с окончанием периода адаптации к новым условиям, снижением ставок по ипотеке, оживлением вторичного рынка и возвращением покупателей, которые вывели средства из депозитов.

Заметнее всего спрос на новостройки восстановился в дальнем Подмосковье. Он вырос на 42 процента благодаря доступности объектов — в зависимости от локации разница стоимости подмосковного жилья может составлять более 50 процентов. Наиболее часто граждане покупают недвижимость на Юго-Западе (34 процента спроса), Западе (18 процентов) и Северо-Востоке (14 процентов). На данный момент самую дешевую квартиру в области можно приобрести за три миллиона рублей, ее площадь составляет 38,3 квадратного метра.

Ранее в июне эксперты «Инком-Недвижимость» заявили о снижении цен на вторичные коттеджи в Подмосковье. Динамика цен за месяц на этот тип жилья составила три процента. Сейчас средняя цена такого объекта составляет 32,3 миллиона рублей.