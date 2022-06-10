Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Строительство аэропорта на популярном российском курорте отложили

Завершение строительства аэропорта рядом с курортом Шерегеш перенесли на начало 2025 года

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Завершение строительства аэропорта рядом с популярным российским горнолыжным курортом Шерегеш в Кемеровской области отложили на начало 2025 года. Об изменении сроков готовности проекта рассказал министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский, сообщает ТАСС.

Инвестором стал холдинг «Новапорт» — с ним, по словам чиновника, регион уже заключил соглашение. Пятовский отметил, что проект аэропорта, который появится в 10 километрах от Шерегеша, разрабатывается совместно с Росавиацией.

«Все чартерные программы можно реализовать, будут, безусловно, регулярные авиарейсы. Уже мы проговорили: "Аэрофлот", S7 — все основные перевозчики готовы летать к нам в Шерегеш», — уточнил министр. Причины переноса срока строительства Пятовский не указал.

Ранее сообщалось, что аэропорт рядом с популярным сибирским курортом построят к 2024 году. Потенциальный пассажиропоток на зимний сезон 2024-2025 года оценивали в 173 тысячи человек. В компании «Новапорт» готовы инвестировать в проект 6,8 миллиарда рублей. По данным специалистов, дополнительные 6-8,5 миллиарда рублей из федерального бюджета потребуются на возведение взлетно-посадочных полос и другой аэродромной инфраструктуры.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Курс рубля ускорил рост
Мужчина поймал сома с секс-игрушкой в желудке
В Германии приготовились к сложной зиме из-за энергокризиса
Украина попросит новый кредит у МВФ
В Кишиневе протестующие принесли кастрюли к президентскому дворцу
В Госдуму внесли поправки о работе онлайн-сервисов с объявлениями
Диетологи перечислили вредные после 50 лет привычки
Россияне устремились на автобусах в три города на июньские выходные
В «Спартаке» высказались о новом тренере
Новый фонтан в российском городе превратили в мусорку за неделю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.