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Снижение ключевой ставки объяснили

Вице-президент «Опоры России» Сигал назвал снижение ключевой ставки предсказуемым

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Снижение ключевой ставки необходимо для увеличения потребительского интереса к банковским продуктам. Так объяснил новое уменьшение показателя до 9,5 процента первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в разговоре с «Лентой.ру».

«Нынешняя плавная и предсказуемая динамика понижения ставки, вновь подтвержденная сегодня — это важный фактор стабильности и предсказуемости экономики в целом и развития всех ее отраслей в частности», — подчеркнул Сигал.

Он назвал понижение банковских ставок по кредитам и ипотеке понятным и укладывающимся в общую тенденцию развития экономики. «Это заметно подстегивает потребительский интерес к этим банковским продуктам и среди физлиц, и среди предприятий», — объяснил вице-президент «Опоры России».

Нынешняя динамика улучшает условия межотраслевых контрактов на внутреннем рынке, подчеркнул он. Это в свою очередь немаловажно для экономики в целом, резюмировал Сигал.

«Предсказуемость сегодняшнего снижения дала возможность банкам с известной долей вероятности прогнозировать свою политику заранее, готовясь к новому снижению и перерабатывая продукты под новые реалии», — добавил он.

Ранее Центробанк понизил прогноз по инфляции в России. В 2022 году годовая инфляция в России составит 14-17 процентов, считает регулятор. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от эффективности программы импортозамещения, а также масштаба и скорости восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.

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Виктория Немис
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