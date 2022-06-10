Центробанк понизил прогноз по инфляции в России

ЦБ понизил прогноз по инфляции в России до 14-17% с апрельского уровня в 18-23%

В 2022 году годовая инфляция в России составит 14-17 процентов, спрогнозировал Центробанк на заседании совета директоров 10 июня. Об этом регулятор сообщает на своем сайте.

Банк России учел успехи проведения денежно-кредитной политики и понизил прогноз с апрельского уровня в 18-23 процента на 4-6 процентных пункта. В 2023 году ЦБ ожидает снижение роста цен до 5–7 процентов и возвращения к целевому уровню в 4 процента в 2024 году. Регулятор добавляет, что темпы роста цен остаются значительно выше целевых показателей.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от эффективности программы импортозамещения, а также масштаба и скорости восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.

По состоянию на 3 июня годовая инфляция составила 10 процентов (против 17,8 процента в апреле). «Снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счет коррекции цен на небольшую группу товаров и услуг после их резкого роста в марте. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — отмечает регулятор.

Центробанк также сообщил о снижении ключевой ставки до 9,5 процента годовых. Такая мера стала четвертой подряд после того, как в конце февраля ЦБ резко повысил ключевую ставку с 9,5 до 20 процентов годовых на фоне снижения курса рубля, роста инфляции и введения первых антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине.